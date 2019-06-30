Минобороны займется переработкой мусора и съемками кино

Министерство обороны РФ будет строить в военных частях и гарнизонах заводы по переработке мусора, чтобы не нагружать мусорные полигоны в регионах. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» рассказал министр обороны Сергей Шойгу.

«Я думаю, что мы сейчас начнем большую программу обеспечения гарнизонов заводами по переработке мусора, чтобы гарнизоны не были той нагрузкой для субъектов, какой они являются», — сказал он.

Также Шойгу сообщил о скором открытии киностудии Минобороны на территории парка «Патриот» в Московской области. Ведомство намерено снимать как историческое кино, например, о Первой мировой войне, так и ленты про современных героев, которые «противостоят международному терроризму».

«Мы не хотим заниматься агитацией и призывами, мы все-таки хотим делать дело. Поэтому мы его начали делать, и мы будем делать кино. Надеюсь, с вашей помощью, с помощью хороших, талантливых режиссеров, актеров. Делать на реальных событиях», — уточнил Шойгу.