Минобороны построит в Подмосковье здание Рейхстага

Министерство обороны РФ построит в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке здание Рейхстага. Об этом министр обороны Сергей Шойгу заявил на выступлении в Госдуме.

Макет Рейхстага, по словам Шойгу, предназначен для — чтобы они «могли штурмовать не что попало, а конкретное место». Министр уточнил, что здание, в котором сейчас размещается бундестаг, будет построено «не в полном виде».

В парке «Патриот» также построена партизанская деревня — с классом подготовки подрывников, кухней, поварами, партизанской баней и землянкой замполита. По словам Шойгу, в парке завершается создание линии фронта с окопами и блиндажами, а позже в нем появится возможность провести день на службе на подводной лодке.

Парк «Патриот» занимает площадь 5,5 га. Его начали строить в 2014 году — по задумке Минобороны, парк должен «возродить привлекательный образ вооруженных сил РФ и сформировать позитивное отношение молодежи к военной службе».