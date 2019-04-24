Минобороны построит в парке «Патриот» океанариум и горнолыжный центр

Минобороны РФ собирается построить в военно-патриотическом парке « » в Подмосковье парк аттракционов, океанариум и горнолыжный центр.

Строительство новых объектов призвано увеличить посещаемость «Патриота» до 100 тысяч человек в день, говорится в концепции развития парка, с которой ознакомилось РБК.

На территории парка также, в частности, планируют построить учебный комплекс, аквапарк, рыбацкую деревню, музей Воздушно-космических сил в виде пятиконечной звезды, башню-флагшток «Победа» высотой 175 метров со знаменем размером 20 на 40 метров. Всего в парке, согласно концепции, построят 900 тысяч квадратных метров новых зданий.

На строительство выделили более 1,7 миллиарда рублей бюджетных средств. РБК отмечает, что к строительству проектов с перспективой коммерческой окупаемости собираются привлечь частных инвесторов. Механизм взаимодействия с ними пока не определен.

На территории парка «Патриот» идет строительство главного храма Вооруженных сил России. Его возводят на добровольные пожертвования.