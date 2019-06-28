По уголовному делу «Рольфа» задержан топ-менеджер компании Анатолий Кайро

Следователи допросили и задержали на 48 часов директора департамента анализа и развития бизнеса компании «Рольф» Анатолия Кайро, сообщает РБК.

Ожидается, что в ближайшее время ему будет предъявлено официальное обвинение, рассказали изданию представители автодилера.

На допросе в Следственном комитете также побывала генеральный директор «Рольфа» Светлана Виноградова. После общения со следователями ее отпустили домой.

Ранее газета «Коммерсант» сообщала, что на допрос еще была доставлена главный финансовый директор Александра Озерянова.

Обновлено. СК заявил, что будет требовать домашнего ареста для Анатолия Кайро.

27 июня Следственный комитет провел обыски в дилерских центрах компании «Рольф» в Москве и Петербурге. По данным The Bell, обыски также проходили дома как минимум у шести менеджеров компании.

Позже было объявлено о возбуждении уголовного дела в отношении основателя «Рольфа» Сергея Петрова и трех неназванных менеджеров компании. Предпринимателя подозревают в незаконном выводе за рубеж четырех миллиардов рублей в 2014 году. Сейчас Петров находится за границей и не собирается возвращаться на родину.