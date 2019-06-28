«Коммерсант»: задержаны три топ-менеджера «Рольфа»

В ходе обысков, проходивших 27 июня в дилерских центрах «Рольф» в Москве и Петербурге, были задержаны три топ-менеджера компании — гендиректор Светлана Виноградова, главный финансовый директор Александра Озерянова и директор департамента анализа и развития бизнеса Анатолий Кайро, сообщает «Коммерсант».

Следователи изъяли в кабинетах менеджеров всю финансовую документацию и офисную технику. Задержанных доставили для допроса в здание Следственного комитета в Техническом переулке в Москве.

В каком процессуальном статусе находятся менеджеры «Рольфа», окончательно не известно, решение будет принято по результатам их допросов, отмечает газета.

27 июня Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела в отношении основателя «Рольфа» Сергея Петрова. Его подозревают в незаконном выводе за рубеж четырех миллиардов рублей. В деле фигурируют еще некоторые подозреваемые, но СК пока официально не называл их имен.

Петров связывает уголовное преследование со своей «политической позицией или рейдерским захватом». Сейчас бизнесмен находится за границей и не собирается возвращаться в Россию.