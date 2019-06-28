Московская прокуратура потребовала завести дело на полицейских, отпустивших обвиняемого в отравлениях

Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело о халатности против сотрудников полиции, которые отпустили под подписку о невыезде Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений. Об этом ТАСС сообщила глава пресс-службы прокуратуры столицы Людмила Нефедова.

По ее словам, сотрудники отдела МВД по Басманному району Москвы получили информацию об отравителе еще 8 июня, после проверки сообщений о хищении имущества. Полицейские задержали подозреваемого, но отпустили его, после чего он совершил еще ряд тяжких преступлений.

По информации The Village, Сабанова впервые задержали после того, как он отравил и попытался ограбить фоторедактора издания Людмилу Чижову (девушка попала в больницу и несколько дней провела в коме). Тогда против него возбудили дело о краже и отпустили.

Повторно Сабанов был задержан в конце июня. Его обвинили еще в нескольких эпизодах краж, а также в грабеже и разбое. По версии следствия, от действий предполагаемого отравителя пострадали не меньше 11 человек.