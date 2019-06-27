Жителя Смоленска оштрафовали за неуважение к власти. Он опубликовал картинку с Путиным и текстом «Знает каждый гражданин кто… № 1».

Суд в Смоленске оштрафовал местного жителя Сергея Командирова на 30 тысяч рублей по . Об этом «МБХ Медиа» сообщил сам Командиров.

Поводом для штрафа стал пост, опубликованный во «ВКонтакте» 24 апреля под новостью о штрафе за неуважение к власти в Новгородской области. Командиров выложил картинку с Владимиром Путиным и текстом «Знает каждый гражданин, кто… № 1». Изображение Командиров сопроводил комментарием «Чекайте — не засудят, „кишка тонка“, всех не пересудят. Поэтому гоу флэшмобить».

Полиция составила протокол на Командирова 27 мая.

Административная статья о неуважении к власти появилась весной. Предполагается, что первым по ней был оштрафован житель Новгородской области Юрий Картыжев, который якобы написал «Путин — сказочный *******» во «ВКонтакте».

После штрафа Картыжеву пользователи соцсетей запустили флешмоб; они писали посты, в которых повторялась фамилия Путина и слово «сказочный».