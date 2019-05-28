Жителя Смоленска заподозрили в неуважении к власти. Он опубликовал картинку с Путиным под новостью о неуважении к власти

Полиция Смоленска 27 мая составила протокол по статье о в отношении местного жителя Сергея Командирова, сообщает издание «7×7».

Административное дело завели после того, как 24 апреля Командиров прокомментировал во «ВКонтакте» новость о штрафе, вынесенном в Новгородской области по закону о неуважении к власти. В протоколе сказано, что он опубликовал фото с президентом Владимиром Путиным и текстом «Знает каждый гражданин кто… № 1».

Как отмечает «Медиазона», Командиров сопроводил изображение комментарием, в котором усомнился, что его привлекут к ответственности. «Чекайте — не засудят, „кишка тонка“, всех не пересудят. Поэтому гоу флэшмобить», — написал он.

Суд пока не вынес решение по делу Сергея Командирова.

Закон о неуважении к власти вступил в силу 29 марта. Предполагается, что первым, кого привлекли за это к ответственности, стал Юрий Картыжев из Новгородской области. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за того, что он якобы написал «Путин — сказочный *******» во «ВКонтакте».