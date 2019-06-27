Нацбанк Грузии оценил потери от сокращения потока туристов из России в 200-300 миллионов долларов

Потери грузинской экономики от , приезжающих в страну, составят, по предварительным оценкам, 200-300 миллионов долларов до конца года, сообщил Нацбанк Грузии.

Регулятор подчеркнул, что «российский фактор» отразится на платежном балансе и курсе национальной валюты, добавив, что в прошлом Грузия успешно справлялась с внешним шоками.

Курс грузинской валюты — лари — последние несколько дней обновляет исторические минимумы. Так, официальный курс на 27 июня установлен на уровне 2,84 лари за доллар.

25 июня глава министерства экономики Грузии Натия Турнава заявляла, что снижение курса национальной валюты не связано напрямую с запретом на авиаперелеты россиян в Грузию. Турнава подчеркивала, что предпосылок для долгосрочного снижения курса лари нет.

По данным Российского союза туриндустрии, в 2018 году в Грузии побывали 1,7 миллиона туристов из России. Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечали, что турпоток из России — один из наиболее важных для Грузии.

Российским авиакомпаниям обещают компенсировать потери от запрета полетов в Грузию из федерального бюджета. Авиакомпании оценили свой ущерб в три миллиарда рублей. Минтранс планирует представить свою оценку потерь авиакомпаний позднее, пишет «Коммерсант».