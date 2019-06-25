Верховный суд Австрии разрешил выдать США украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа

Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в Соединенные Штаты.

Решение выдать Фирташа США суд в Вене принял в феврале 2017 года. Адвокаты бизнесмена пытались оспорить экстрадицию в вышестоящих инстанциях, но апелляции были отклонены.

Окончательное решение о том, будет ли Фирташ выдан Соединенным Штатам, должен принять министр юстиции Австрии.

Адвокат Фирташа Дэн Уэбб, сообщал телеканал NBC, в начале июня направил в федеральный суд в Чикаго письмо, в котором говорилось, что бизнесмен может быть выдан Соединенным Штатам через 7-10 дней после заседания Верховного суда Австрии.

Таким образом, Фирташ, если министр юстиции Австрии подтвердит его экстрадицию, может оказаться в США в начале июля.

Дмитрий Фирташ — украинский бизнесмен, один из соучредителей (вместе с «Газпромом») компании «РосУкрЭнерго», которая в 2000-е годы была посредником при поставках газа на Украину и в Европу.

Фирташ был задержан в Австрии в 2014 году по запросу США, где его подозревают в даче взяток для заключения контракта на поставку титана авиакорпорации Boeing. Выдачи бизнесмена также добивалась Испания.

Фирташ некоторое время работал с Полом Манафортом — бывшим главой предвыборного штаба Дональда Трампа и фигурантом расследования о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США.

Доказательств сговора Дональда Трампа с Россией в ходе расследования обнаружено не было, но Манафорта приговорили к длительному тюремному заключению за неуплату налогов, мошенничество в банковской сфере, заговор против США и попытку влиять на свидетелей. Манафорту предъявлены и другие обвинения, по которым суд еще не вынес решение.