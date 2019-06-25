Новым сенатором от Карачаево-Черкесии стал Крым Казаноков. Он представлял республику в Совете Федерации до Рауфа Арашукова

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов назначил новым сенатором от исполнительной власти республики Крыма Казанокова.

Он сменит Рауфа Арашукова, находящегося под следствием.

Казаноков уже представлял Карачаево-Черкесию в Совете Федерации — он был сенатором с февраля по сентябрь 2016 года, а затем этот пост занял Рауф Арашуков.

Рауф Арашуков был арестован в январе по обвинению в организации двух убийств и участии в преступном сообществе. Арашукова задержали непосредственно в зале заседаний Совета Федерации. После ареста его временно отстранили от должности в Совете Федерации, а в мае лишили полномочий на основании не поданной вовремя декларации о доходах.

Фигурантом уголовного дела является и отец Рауфа Арашукова — Руслан. Его обвиняют в хищении газа у «Газпрома» на 30 миллиардов рублей.