Совет Федерации лишил полномочий арестованного сенатора Рауфа Арашукова

Совет Федерации досрочно лишил полномочий сенатора Рауфа Арашукова, арестованного по обвинению в организации двух убийств и участии в преступном сообществе. За это решение проголосовали 153 сенатора, против никто не голосовал.

Рауф Арашуков был лишен статуса сенатора из-за того, что вовремя не подал декларацию о доходах и имуществе. В апреле его адвокат утверждала, что Арашуков в установленный законом срок направил из СИЗО в Совет Федерации «информацию о доходах, составленную по памяти». В верхней палате парламента говорили, что не получали декларацию.

Рауф Арашуков арестован с 30 января. После задержания его временно отстранили от должности в Совете Федерации.

Также под стражей находится его отец Рауль Арашуков, обвиняемый в хищении газа у «Газпрома» на 30 миллиардов рублей.