Арестованный сенатор Арашуков отправил декларацию о доходах из СИЗО. Он составил ее «по памяти»

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, обвиняемый в организации двух убийств и участии в преступном сообществе, направил в Совет Федерации декларацию о доходах в установленный законом срок. Об этом сообщила его адвокат Анна Ставицкая.

Адвокат рассказала, что Арашуков просил Совет Федерации прислать ему справку , чтобы заполнить декларацию. «Когда его проигнорировали, он отправил из СИЗО информацию о доходах, составленную по памяти», — сказала она.

Ставицкая не знает, когда именно администрация СИЗО «Лефортово» передала документ в Совет Федерации. Адвокат допустила, что письмо могло прийти уже после публикации сведений о доходах сенаторов.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев сообщил, что Рауф Арашуков не подал к 1 апреля декларацию о доходах за 2018 год.

По закону «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Госдумы», если сенатор не представил сведения о доходах и имуществе или сделал это несвоевременно, то это может стать основанием для досрочного прекращения его полномочий.

Рауф Арашуков находится под стражей с 30 января. Также арестован его отец Рауль Арашуков, которого обвиняют в хищении газа у «Газпрома» на 30 миллиардов рублей.