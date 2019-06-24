Правящая партия Грузии предложила провести выборы в парламент по пропорциональной системе. Этого требовали протестующие

Партия «Грузинская мечта» предложила провести следующие парламентские выборы по , как того требовали участники массовых протестов в Тбилиси, сообщает Первый канал Грузии.

Председатель правящей партии миллиардер Бидзина Иванишвили считает, что выборы в 2020 году должны пройти в условиях нулевого .

Участники многотысячных митингов в Тбилиси, проходящих с 20 июня, требовали изменить существующую смешанную мажоритарно-пропорциональную систему выборов в парламент. Среди других требований — отставка главы МВД Георгия Гахарии и освобождение арестованных участников протестов.

Митинги в Грузии начались после того, как в парламенте страны на русском языке выступил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию, начиная с 8 июля. С этого дня грузинским авиакомпаниям запрещено летать в Россию.