Белорусский оператор «Дружбы»: очистка нефтепровода от грязной нефти займет восемь месяцев

Очистка нефтепровода «Дружба» займет минимум восемь месяцев, лишь после этого он заработает в полную силу, заявил в интервью порталу «Нефтехимия» главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго.

«Это только предварительные оценки. С течением времени можно будет более трезво оценить ситуацию и назвать реальные цифры ущерба», — подчеркнул представитель белорусского оператора нефтепровода.

В мае президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна потеряла сотни миллионов долларов из-за «грязной» российской нефти. Официально компенсацию за грязную нефть Белоруссия от России пока не потребовала.