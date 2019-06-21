Протестующие в Тбилиси разгромили офис правящей партии. Оппозиция анонсировала новый митинг у парламента

В ночь на 21 июня, после разгона акции протеста у грузинского парламента, протестующие устроили погром в офисе правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» в Тбилиси. По данным Первого канала Грузии, демонстранты сожгли флаги с эмблемой партии.

Грузинская оппозиция намерена продолжить протестные митинги около здания парламента в центре Тбилиси. Как заявил лидер партии «Единое национальное единство» Григол Вашадзе, очередная акция запланирована на 19:00 (18:00 мск) пятницы на проспекте Руставели.

Вечером 20 июня у парламента собрались более семи тысяч человек, протестовавших против «российской оккупации». Поводом к акции стало выступление в грузинском парламенте депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия он сел на предложенное ему место спикера и заговорил по-русски. В ходе митинга пострадали 69 человек, большая часть из них — полицейские.

Оппозиция выдвинула три требования властям: отставка председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, отставка министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария, изменение смешанной мажоритарно-пропорциональной системы выборов в парламент.