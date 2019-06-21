Президент Грузии досрочно завершила визит в Минск из-за протестов в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 21 июня прервала свой визит в Белоруссию и решила вернуться в Тбилиси, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Утром Зурабишвили должна была встретиться с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом. Грузинские журналисты, ожидавшие ее приезда в Доме правительства Белоруссии, спешно покинули здание, отмечает ТАСС. По данным агентства, Зурабишвили встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, после чего покинет страну.

Пресс-секретарь президента Грузии подтвердила «Интерфаксу», что Саломе Зурабишвили прервала визит в Белоруссию.

20 июня несколько тысяч человек вышли на митинг у парламента Грузии в Тбилиси и потребовали отставки спикера парламента, глав МВД и Службы госбезопасности. Протесты начались после того, как депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов выступил в парламенте Грузии, заняв кресло спикера. Полиция Тбилиси разогнала демонстрантов. Пострадали 69 человек, в основном полицейские.