Оюб Титиев вышел на свободу

Глава правозащитного центра «Мемориал» в Грозном Оюб Титиев вышел из колонии, сообщил ПЦ «Мемориал».

«Оюб сказал, что чувствует себя хорошо, в ответ на вопрос, продолжит ли заниматься правозащитной деятельностью сказал, что он и не прекращал», — рассказал «МБХ медиа» руководитель программы «Горячие точки» ПЦ «Мемориал» Олег Орлов.

Руководитель правозащитного центра «Мемориал» в Грозном Оюб Титиев в марте был приговорен к четырем годам в колонии-поселении по делу о хранении наркотиков. В «Мемориале» назвали дело сфабрикованным. За Титиева вступились многие российские и иностранные правозащитники, освободить его, в частности, просило внешнеполитическое ведомство Евросоюза.

В начале мая Оюб Титиев подал прошение об условно-досрочном освобождении. К этому моменту он с учетом времени, проведенного в СИЗО, отбыл треть срока. Прошение об УДО было удовлетворено.