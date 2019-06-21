«Не хочу рисковать коллегами». Оюб Титиев отказался работать в Чечне после выхода из колонии

Глава правозащитного центра «Мемориал» в Грозном Оюб Титиев, освободившийся 21 июня из колонии, сообщил РБК, что не планирует в дальнейшем работать в Чечне.

Титиев объяснил, что боится принимать людей на работу в Чечне. «А одному здесь трудно будет. Никакой страховки нет, поэтому я не хочу рисковать коллегами», — сказал правозащитник. Он отметил, что будет работать в другом регионе.

В марте главу «Мемориала» в Грозном Оюба Титиева приговорили к четырем годам в колонии-поселении, признав виновным в хранении наркотиков. Титиев утверждал, что наркотики ему подбросили. В июне суд удовлетворил прошение правозащитника об условно-досрочном освобождении.