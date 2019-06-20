Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров получил приз «Харт Трофи», присуждаемый самому ценному игроку по итогам сезона Национальной хоккейной лиги. Церемония награждения лучших игроков НХЛ сезона 2018/2019 прошла в ночь на 20 июня в Лас-Вегасе.

Кучеров был удостоен еще двух трофеев — «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру) и «Тед Линдсей Эворд» (приз лучшему игроку по версии профсоюза игроков лиги). В минувшем сезоне россиянин набрал 128 очков (41 заброшенная шайба и 87 результативных передач).

Одноклубник Кучерова Андрей Василевский получил приз «Везина Трофи» как лучший вратарь НХЛ. Награда лучшему снайперу «Морис Ришар Трофи» досталась нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину, в восьмой раз в карьере. Он забросил 51 шайбу за сезон.