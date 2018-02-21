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Российский хоккеист издевается над вратарем в НХЛ. Он забросил ему две шайбы, даже не нанеся броска по воротам

Meduza
12:12, 21 февраля 2018

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтон Кэпиталс» вышел один на один с вратарем и забил гол. Для этого ему не надо было даже наносить бросок по воротам. Смотрите:

Гол без броска от Никиты Кучерова
NHL

Ворота «Вашингтон Кэпиталс» защищал канадец Брэйден Холтби. Ему Кучеров уже забивал без броска в Матче всех звезд НХЛ 2018 года. Вот как это было:

Еще один гол без броска от Кучерова
NHL

«Когда мы играем с ними в течение сезона, я всегда держу в голове мысль, что он может попытаться проделать свой фейковый бросок в серии буллитов. Но сегодня он застал меня врасплох», — говорил после Матча всех звезд Холтби.

Всего на счету Кучерова три гола в НХЛ с подобным финтом — до этого он похожим образом забросил решающий буллит в игре с «Баффало Сейбрс». Сам финт хоккеисты иногда используют на тренировках, но в играх на высшем уровне он стал известен именно благодаря Кучерову.

О Никите Кучерове и его сверхспособностях

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