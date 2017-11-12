Самая «русская» команда НХЛ всех обыгрывает. Кто и как в ней играет?

«Тампа-Бэй Лайтнинг» всего за пару лет стала самой «русской» командой НХЛ: сначала в ней закрепились нападающие Никита Кучеров и Владислав Наместников, потом первым вратарем стал Андрей Василевский, а следом за ними из «Монреаля» переехал защитник Михаил Сергачев. Все четверо выдают пока абсолютно гениальный сезон, а их команда — во многом благодаря именно россиянам — идет на первом месте в сводной турнирной таблице и считается одним из фаворитов борьбы за Кубок Стэнли. «Медуза» коротко рассказывает о всех четверых.

Никита Кучеров

Самый яркий российский форвард последних нескольких лет и главный снайпер НХЛ прямо сейчас. 40 голов в позапрошлом и столько же в прошлом сезоне, уже 16 в этом — это столько же, сколько у Александра Овечкина (50 + 33 + 13) и на три больше, чем у Сидни Кросби (44 + 44 + 5). В отличие от Овечкина, Кучеров еще и отлично пасует (13 передач в этом сезоне), так что сейчас кажется, что если кто и остановит его от звания самого результативного игрока по итогам сезона, то это будет разве что его одноклубник Стивен Стэмкос. Они с Кучеровым играют в одном звене, так что часто забрасывают с передач друг друга.

Кучеров стал одной из главных звезд как-то незаметно — пока одни все еще разбирались с противостоянием Овечкина и Кросби, а другие восторгались молодыми талантами Остоном Мэттьюсом и Коннором МакДэвидом, Кучеров стал абсолютно незаменимым игроком в команде, которая в этом сезоне претендует на Кубок Стэнли.

Мало того что Кучеров эффективен, он еще и эффектен: его прошлогодний буллит должен входить в десятку крутейших штрафных бросков XXI века. Удивительно, что рекламодатели еще не выстроились к нему в очередь, как к тому же Овечкину.

Три лучших гола Никиты Кучерова в сезоне 2016/2017 Polar Highlights

Владислав Наместников

Наместников играет в тройке с Кучеровым и Стэмкосом. Теоретически его роль заключается в том, чтобы подчищать их огрехи в обороне и бороться у бортов, выводя партнеров на чистый лед и давая им пространство для маневров. Но это теоретически. В начале сезона Наместников точно такая же машина по забиванию голов, как и более звездные партнеры. У него 18 очков в 17 матчах, положительная (больше 50%) статистика на вбрасываниях. Его рекорд за полный сезон — 35 очков, и если все и дальше пойдет так, как сейчас, то он улучшит свои показатели еще до Нового года.

В профильных телеграм-каналах восхищаются Наместниковым и пророчат, что он надолго застолбит за собой центр второго или третьего звена в сборной России. И это прекрасная новость — в России традиционно все отлично с крайними форвардами и не всегда хорошо с центральными.

Ну, а вот и доказательство (обратите внимание на то, кто отдает Наместникову передачу):

Namestnikov, Kucherov get surgical against Schneider SPORTSNET

Андрей Василевский

Самый талантливый вратарь поколения после Варламова и Бобровского долго добивался признания в «Тампе-Бэй» — первую игру за команду он сыграл еще в сезоне 2014/2015. Подпускать к регулярным выступлениям его стали в позапрошлом сезоне, а в прошлом он впервые отстоял 50 игр — больше половины чемпионата.

В дедлайн прошлого сезона из «Тампы» ушел главный соперник Василевского за место в воротах — более опытный Бен Бишоп, и Василевский стал номером один. В этом сезоне он принял участие в 14 играх, из которых выиграл 12; у него в целом солидные статистические показатели и иногда абсолютно безумные сейвы, но все равно пока есть ощущение, что «Тампа» идет на первом месте в чемпионате не из-за надежной из матча к матчу обороны, а из-за того, что может забросить любой команде сколько захочет.

Вот пример того самого сумасшедшего сейва от Василевского (посмотрите повтор сверху — там отчетливо видно, что это не случайность, а невероятная реакция и техника):

Сейв Андрея Василевского в матче с «Питтсбургом» Russian NHL

Михаил Сергачев

В отличие от предыдущих троих, Сергачев проводит первый полноценный сезон в НХЛ, и его задача заключается не в том, чтобы стать лидером команды, а в том, чтобы сыграть как можно больше и не отправиться в фарм-клуб. И главную задачу на сезон он уже выполнил: по условиям НХЛ, если новичок провел меньше 10 матчей за сезон, его контракт не активируется. У Сергачева таких игр уже 17, он прилично смотрится в обороне, забивает, отдает передачи, его хвалят партнеры и тренеры — в общем, все хорошо.

Ну, а вот так 19-летний нижнекамец умеет решать исходы матчей в одиночку.