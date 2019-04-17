«Тампа-Бэй» поставила антирекорд в НХЛ: впервые победитель регулярного чемпионата не выиграл ни одной игры в плей-офф

Команда «Тампа-Бэй Лайтнинг», победитель регулярного чемпионата НХЛ, всухую проиграла первый раунд плей-офф «Коламбус Блю Джекетс» и вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли.

16 апреля «Коламбус» одержал четвертую подряд в серии победу над «Тампой» со счетом 7:3 и прошел в четвертьфинал плей-офф. За «Коламбус» выступают российские нападающий Артемий Панарин и голкипер Сергей Бобровский.

Таким образом, как отмечает Sports.ru, впервые в истории НХЛ обладатель Президентского кубка, который вручается победителю регулярного чемпионата, не смог выиграть ни одной игры в серии плей-офф. За «Тампу» выступает российский нападающий Никита Кучеров, который был признан лучшим бомбардиром по итогам сезона.

Еще одним участником четвертьфинала Кубка Стэнли стала команда «Нью-Йорк Айлендерс», которая также всухую в первом раунде обыграла «Питтсбург Пингвинз» (за него выступает россиянин Евгений Малкин).