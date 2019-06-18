«АвтоВАЗ» готовится повысить цены на весь модельный ряд. Из-за инфляции

«АвтоВАЗ» с 1 июля собирается повысить цены на все свои модели автомобилей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в трех дилерских компаниях.

На сколько подорожают российские автомобили, пока неизвестно. Два собеседника издания предположили, что машины в среднем подорожают на 1%. Третий источник заявил, что рост цен вряд ли превысит 2–4%.

Ожидаемое повышение цен в дилерских компаниях связали с . Официальные представители «АвтоВАЗа» от комментариев пока отказались.

Самый дешевый автомобиль Lada стоит у дилеров 434,9 тысячи рублей, самый дорогой — чуть более 1 миллиона рублей.

В 2019 году «АвтоВАЗ» уже один раз повышал цены на свою продукцию — автомобили тогда подорожали примерно на 3%. Повышение связывали с .

В 2018 году «АвтоВАЗ» повышал цены на свои автомобили четыре раза.