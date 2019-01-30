«АвтоВАЗ» впервые установил цену на Lada выше 1000000 рублей

Компания «АвтоВАЗ» впервые после деноминации 1998 года установила цены на автомобиль марки Lada выше одного миллиона рублей. Рекомендованная цена на новую Lada Vesta Sport, говорится в сообщении автоконцерна, начинается от 1009900 рублей.

За эту цену покупатель получит флагман модельного ряда Lada Vesta с двигателем 1,8 литра, системами стабилизации, климат- и круиз-контролем, подогревом передних сидений, а также датчиками дождя и света.

В 2018 году к модельному ряду Lada Vesta относились чуть менее трети всех проданных «АвтоВАЗом» автомобилей (около 108 тысяч из 360 тысяч).