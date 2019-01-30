«АвтоВАЗ» впервые установил цену на Lada выше 1000000 рублей
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Компания «АвтоВАЗ» впервые после деноминации 1998 года установила цены на автомобиль марки Lada выше одного миллиона рублей. Рекомендованная цена на новую Lada Vesta Sport, говорится в сообщении автоконцерна, начинается от 1009900 рублей.
За эту цену покупатель получит флагман модельного ряда Lada Vesta с двигателем 1,8 литра, системами стабилизации, климат- и круиз-контролем, подогревом передних сидений, а также датчиками дождя и света.
В 2018 году к модельному ряду Lada Vesta относились чуть менее трети всех проданных «АвтоВАЗом» автомобилей (около 108 тысяч из 360 тысяч).