Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму. В том же округе, что и Любовь Соболь

Российский актер Андрей Соколов выдвинет свою кандидатуру на выборах депутатов Мосгордумы по 43-му избирательному округу. Об этом он сообщил «Интерфаксу», добавив, что подаст документы на регистрацию 17 июня.

Ранее о намерении побороться за мандат депутата в этом округе объявляли сотрудница Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и бывший глава московского «Яблока» Сергей Митрохин.

15 июня к ним присоединился бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин. Также по 43-му округу планировала баллотироваться директор Центра паллиативной помощи и учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, но накануне она сняла свою кандидатуру.