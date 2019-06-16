Футболист Дмитрий Булыкин выдвинулся на выборы в Мосгордуму в округе, где баллотировалась Нюта Федермессер

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России по футболу Дмитрий Булыкин зарегистрировался в качестве самовыдвиженца на выборы в Мосгордуму по 43-му избирательному округу (районы Арбат, Пресненский и Хамовники). Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

Булыкин сообщил о своем намерении вскоре после того, как об отказе от борьбы за мандат депутата в этом округе объявила директор Центра паллиативной помощи и учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.

В этом же округе планируют выдвигаться сотрудница Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и бывший глава московского «Яблока» Сергей Митрохин. Соболь считает, что кандидатура Булыкина будет поддержана московской мэрией.