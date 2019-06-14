В Дагестане задержали редактора газеты «Черновик». Его подозревают в терроризме

Сотрудники СК Дагестана задержали редактора газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, сообщается на сайте издания. В доме журналиста прошел обыск.

Адвокат Арсен Шабанов сообщил, что Гаджиева подозревают в и .

По неподтвержденной информации «Интерфакса», вместе с Гаджиевым задержаны Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев.

Представители «Черновика» сообщили, что будут требовать снять с Гаджиева «абсурдные обвинения» и привлечь к ответственности «тех, кто откровенно выдумывает обвинения и формирует пустые уголовные дела, ломающие людям судьбы».

Редакция «Черновика» сравнила преследование Абдулмумина Гаджиева с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили. 11 июня с него сняли все обвинения и отпустили из-под домашнего ареста.