Академик РАН попросил Путина пересмотреть все приговоры по статьям о наркотиках

Член Российской академии наук Андрей Воробьев направил письмо президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с требованием пересмотреть все уголовные дела по 228, 228.1 и 229 УК РФ. Копию документа опубликовало «МБХ медиа».

«Почти треть всех заключенных в РФ осуждены и отбывают срок по „наркотическим статьям“. Сейчас, когда один из них — Иван Голунов — освобожден — время вспомнить об остальных и задать вопрос: кто еще мог быть незаконно арестован, был невинно осужден, получил несопоставимое с виной наказание по этим статьям? — пишет академик. — Дело Ивана Голунова вновь поставило вопрос о репрессивной наркополитике в РФ. Ответом должна стать радикальная реформа системы уголовного преследования за преступления, связанные с наркотиками».

Специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. При обыске у него были обнаружены наркотики. Голунов заявил, что их ему подкинули полицейские. Дело Голунова вызвало большой резонанс в обществе. 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев объявил о прекращении уголовного преследования журналиста из-за недоказанности его вины.