На Навального составили протокол об организации марша в Москве. Ему грозит до 30 суток ареста

Полиция Москвы составила на оппозиционера Алексея Навального административный протокол о том, что он организовал в Москве марш в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова и против фабрикации уголовных дел. Об этом Навальный сообщил в твиттере.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что оппозиционеру вменяют повторное нарушение правил проведения митинга. Ему грозит до 30 суток административного ареста. Ярмыш сказала «Медиазоне», что Навального оставят в полиции до 13 июня.

Навального задержали в начале шествия, проходящего в Москве. Политик не входил в число инициаторов марша.

Всего, по данным полиции, в акции участвовали около 1,2 тысячи человек, из них задержаны около 200 человек.

Как проходит марш в Москве Марш от Чистых прудов до Петровки. Более 200 задержанных. Хроника