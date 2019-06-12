На Навального составили протокол об организации марша в Москве. Ему грозит до 30 суток ареста
Источник: Алексей Навальный
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Полиция Москвы составила на оппозиционера Алексея Навального административный протокол о том, что он организовал в Москве марш в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова и против фабрикации уголовных дел. Об этом Навальный сообщил в твиттере.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что оппозиционеру вменяют повторное нарушение правил проведения митинга. Ему грозит до 30 суток административного ареста. Ярмыш сказала «Медиазоне», что Навального оставят в полиции до 13 июня.
Навального задержали в начале шествия, проходящего в Москве. Политик не входил в число инициаторов марша.
Всего, по данным полиции, в акции участвовали около 1,2 тысячи человек, из них задержаны около 200 человек.