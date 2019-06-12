На марше в Москве задержали более 200 человек. Всего полиция насчитала 1200 участников акции

На марше в поддержку Ивана Голунова и против фабрикации уголовных дел в центре Москвы задержали более 200 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Москве.

Задержанным вменяют нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Марш не был согласован с городскими властями.

В числе задержанных много журналистов.

Полиция также сообщила, что всего в акции приняли участие 1200 человек.

Участники марша собирались пройти от Чистых прудов до Петровки, где находится здание управления МВД по Москве.

Что происходит на марше в Москве Марш от Чистых прудов до Петровки. Более 200 задержанных. Хроника