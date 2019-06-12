На марше в Москве задержали более 200 человек. Всего полиция насчитала 1200 участников акции
Источник: Интерфакс
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На марше в поддержку Ивана Голунова и против фабрикации уголовных дел в центре Москвы задержали более 200 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Москве.
Задержанным вменяют нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Марш не был согласован с городскими властями.
В числе задержанных много журналистов.
Полиция также сообщила, что всего в акции приняли участие 1200 человек.
Участники марша собирались пройти от Чистых прудов до Петровки, где находится здание управления МВД по Москве.