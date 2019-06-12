Алексей Навальный задержан на акции в Москве

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный задержан во время шествия в поддержку Ивана Голунова в Москве. Как сообщает «ОВД-Инфо», его задержали на Трубной площади.

Общее число задержанных превышает 30 человек. Журналисты «Настоящего времени» сообщают, что полицейские и сотрудники Росгвардии грубо задерживают участников акции, в том числе применяют силу к женщинам. По утверждению журналистов, задержания проводят «по наводке» сотрудников Центра «Э» в штатском.

Марш в поддержку Ивана Голунова начался на Чистых прудах около полудня. Участники акции планируют дойти до здания ГУ МВД по Москве на Петровке. Мэрия Москвы не согласовала шествие.