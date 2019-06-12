На марше в Москве задержали более 50 человек. В их числе журналисты

Продолжение На акции в Москве задержали около 100 человек

Полиция и Росгвардия задержали 57 человек во время шествия в поддержку Ивана Голунова в Москве, сообщает «ОВД-Инфо».

Многие задержанные — люди в футболках «Я/Мы Иван Голунов», сообщил ранее корреспондент «Медузы».

Полицейские задержали на марше корреспондентов «Медузы» Илью Жегулева и Андрея Перцева, но их быстро отпустили. Кроме того, задержан режиссер Леонид Марантиди, выполнявший на акции редакционное задание «Медузы». Его увезли в ОВД.

В числе задержанных оказались и другие журналисты, в частности, корреспондент «Коммерсанта» Петр Пархоменко, главный редактор «МБХ-Медиа» Вероника Куцылло и корреспондент газеты «Ведомости» Виталий Петлевой.

Мэрия Москвы ранее отказалась согласовать шествие.

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