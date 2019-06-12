На акции в Москве задержали около 140 человек

Обновление: по данным «ОВД-Инфо», задержаны не менее 140 человек.

Полицейские и сотрудники Росгвардии задержали 94 человек во время марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщает «ОВД-Инфо».

Среди задержанных находятся журналисты различных изданий, освещавших акцию, а также подростки. У некоторых задержанных отобрали телефоны, сообщил журналист Deutsche Welle Сергей Дик.

Корреспондент «Медузы» сообщает, что участники шествия дошли от Чистых прудов до Петровки, где находится здание управления МВД по Москве. Полицейские не пропускают демонстрантов, объявляя, что проход на Петровку закрыт. Из-за этого протестующие вынуждены уходить в сторону бульваров.

Что происходит на марше в Москве Марш от Чистых прудов до Петровки. Десятки задержанных. Хроника