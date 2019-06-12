«Интерфакс»: в полицию Москвы поступили сообщения о взрывных устройствах на 12 станциях метро и в 10 парках

Полиция Москвы получила анонимные сообщения о том, что на 12 станциях метро якобы заложены взрывные устройства, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Также сообщается, что поступили анонимные звонки о минировании более 10 московских парков, в том числе сада «Эрмитаж».

В Москве 12 июня проходит несогласованный с властями марш в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Полицейские задержали около 100 участников шествия, в том числе в саду «Эрмитаж». ОМОН применил к протестующим дубинки.

Что происходит на марше в Москве Марш от Чистых прудов до Петровки. Десятки задержанных. Хроника