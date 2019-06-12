ОМОН применил дубинки против участников акции в Москве. Людей облили водой из поливальных машин

Бойцы ОМОНа Росгвардии применили дубинки к участникам марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщают «Медиазона» и журналист «Коммерсанта» Александр Черных.

На улицах Москвы появились поливальные машины, которые поливают водой участников шествия, а также полицейских.

Поливальные машины Meduza

Телеканал RTVi опубликовал видео, на котором полицейские при задержании ударили человека головой о железный столб.

По последней информации «ОВД-Инфо», на акции задержали около 140 человек. Среди задержанных — журналисты российских и иностранных изданий.

Что происходит на марше в Москве Марш от Чистых прудов до Петровки. Десятки задержанных. Хроника