ОМОН применил дубинки против участников акции в Москве. Людей облили водой из поливальных машин
Источник: Медиазона
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Бойцы ОМОНа Росгвардии применили дубинки к участникам марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщают «Медиазона» и журналист «Коммерсанта» Александр Черных.
На улицах Москвы появились поливальные машины, которые поливают водой участников шествия, а также полицейских.
Телеканал RTVi опубликовал видео, на котором полицейские при задержании ударили человека головой о железный столб.
По последней информации «ОВД-Инфо», на акции задержали около 140 человек. Среди задержанных — журналисты российских и иностранных изданий.