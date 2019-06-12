Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что ничего не знает о возможной причастности «каких-то сотрудников спецслужб» к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

«Если кто-то нарушил закон, то, безусловно, должен понести наказание», — сказал Патрушев, отвечая на вопрос, должны ли сотрудники спецслужб быть привлечены к ответственности в случае, если они причастны к делу Голунова.

Специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов 11 июня был освобожден из-под домашнего ареста. Дело о покушении на сбыт наркотиков, возбужденное против него, прекратили.

Ранее Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили во время задержания. Он связывал преследование со своими журналистскими расследованиями. Действия полицейских, задерживавших Голунова, проверит СК РФ.