Первый канал покажет документальный фильм о Чернобыле

Первый канал 22 июня покажет документальный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС.

Как утверждается в сообщении пресс-службы канала, фильм «подробно рассказывает, как было на самом деле» и «воспроизводит точную последовательность событий» ночи, когда произошла катастрофа, и последующих недель.

В конце мая американский телеканал HBO выпустил художественный мини-сериал «Чернобыль». Он получил самые высокие оценки в истории сайта IMDb и вызвал широкое общественное обсуждение в России. Многие государственные и провластные СМИ обвиняли его создателей в «программировании мозгов» и попытках очернить историческую память.

В ближайшее время ожидается выход художественного сериала о Чернобыле, снятого телеканалом НТВ. Фильм о катастрофе также делает Данила Козловский — в качестве режиссера и исполнителя главной роли.