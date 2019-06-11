Мэрия Москвы согласовала митинг в поддержку Ивана Голунова 16 июня

Мэрия Москвы согласовала проведение 16 июня на проспекте Сахарова митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который обвинялся в покушении на сбыт наркотиков.

Заявку подали главред «МК», глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев и журналистка, член СПЧ Екатерина Винокурова. Гусев заявлял, что «с тревогой» наблюдает за «подготовкой к несанкционированному шествию» 12 июня, призывы на которое считает «попыткой внести раскол в гражданское общество», и предложил устроить акцию в другой день.

Согласованная акция запланирована с 13:00 до 15:00.

Марш за свободу Ивана Голунова назначен на полдень 12 июня. Его инициаторы не стали согласовывать мероприятие с мэрией, а вопросы безопасности предложили чиновникам обсудить в эфире «Дождя». После этого мэрия решила пожаловаться на них в прокуратуру.

Инициаторы обоих мероприятий пока не прокомментировали свои планы в связи с прекращением дела Голунова.

Ранее заявку на митинг в поддержку Ивана Голунова на проспекте Сахарова подали Либертарианская партия и Профсоюз журналистов и работников СМИ. Они хотят провести акцию 23 июня.