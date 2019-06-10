В Москве 12 июня пройдет марш за свободу Ивана Голунова

Российские журналисты и активисты собираются провести 12 июня в Москве марш в поддержку специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом. Об этом сообщается на странице мероприятия в фейсбуке.

Организаторы марша требуют прекратить уголовное преследование Голунова, а также «наказать тех, кто подбросил наркотики, сфабриковал и заказал уголовное дело».

Акция не согласована с московскими властями, поэтому организаторы предлагают выходить мирно и нести в руках газеты со статьями об Иване Голунове.

Участники марша планируют встретиться в 12 часов дня у метро «Чистые пруды» и пройти от Мясницкой улицы до Большой Дмитровки. Марш закончится у здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38, где пройдут одиночные пикеты.