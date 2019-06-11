Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру на инициаторов марша за свободу Ивана Голунова

Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру по поводу марша в поддержку специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, который должен состояться 12 июня.

Как заявил «Интерфаксу» вице-мэр Александр Горбенко, инициаторы шествия не идут на диалог с властями по обеспечению безопасности граждан.

Ранее инициаторов приглашали на беседу в московское правительство, однако в ответ они предложили встретиться с чиновниками в эфире телеканала «Дождь», чтобы «диалог с мэрией был прозрачным и открытым».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что проведение марша может стать «препятствием для праздничной атмосферы».

Марш за свободу Ивана Голунова, который обвиняется в покушении на сбыт наркотиков, запланирован на полдень 12 июня в Москве и не согласован с городскими властями. Участники планируют встретиться у метро «Чистые пруды» и пройти от Мясницкой улицы до Большой Дмитровки. Шествие закончится у здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38, где пройдут одиночные пикеты.

Иван Голунов категорически отрицает предъявленные ему обвинения. Он утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские, а уголовное преследование связано с его расследованиями о похоронном бизнесе.

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