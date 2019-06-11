Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проведение массовых акций в День России 12 июня «могло бы стать препятствием для праздничной атмосферы».

Так он ответил на вопрос об отношении Кремля к маршу за свободу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который планируется в Москве. Песков также отметил, что этот вопрос — «прерогатива городских властей» в первую очередь.

Марш за свободу Ивана Голунова, который обвиняется в покушении на сбыт наркотиков, запланирован на полдень 12 июня в Москве и не согласован с городскими властями. Участники планируют встретиться у метро «Чистые пруды» и пройти от Мясницкой улицы до Большой Дмитровки. Шествие закончится у здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38, где пройдут одиночные пикеты.

Мэрия Москвы связалась с инициаторами мероприятия, предложив обсудить вопросы безопасности. Инициаторы в ответ предложили сделать это публично в эфире «Дождя», а не проводить «кулуарные переговоры за спиной 20 тысяч человек».

Иван Голунов категорически отрицает предъявленные обвинения. Он говорит, что его уголовное преследование может быть связано с его расследованиями о похоронном бизнесе.

Мы освещаем дело Ивана Голунова в телеграм-канале «Голунов» и на специальном экране. Там можно написать письмо Ивану и найти все его статьи.