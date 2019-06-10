В киосках Москвы и Петербурга почти закончились газеты «Коммерсант», «Ведомости» и РБК. Они вышли с первой полосой в поддержку Ивана Голунова

Во многих газетных киосках Москвы отсутствуют газеты «Коммерсант», «Ведомости» и РБК, которые вышли с одинаковой первой полосой в поддержку специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Об этом в соцсетях сообщают жители города.

Похожая ситуация сложилась в Петербурге, сообщает «Интерфакс». В киосках в разных районах города газеты отсутствовали с раннего утра.

Свежие выпуски газет доступны в самолетах различных авиакомпаний, например, «Аэрофлота». При этом в некоторых самолетах пассажирам предлагают старые номера изданий.

Газеты «Ведомости», «Коммерсант» и РБК 10 июня впервые в истории вышли с одинаковой первой полосой, посвященной преследованию Ивана Голунова.

Спецкора «Медузы» Ивана Голунова обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Журналист говорит, что наркотики ему подбросили полицейские, и связывает свое преследование с расследованиями о похоронном бизнесе. 8 июня суд отправил его под домашний арест.