Дело Ивана Голунова передали в Главное следственное управление полиции Москвы

Дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова передано в Главное следственное управление МВД по Москве.

«Уголовное дело в отношении Голунова, возбужденное УВД по ЗАО города Москвы <…> в целях объективного и всестороннего расследования передано для дальнейшего производства предварительного следствия в Главное следственное управление ГУ МВД России по городу Москве», — сообщил «Интерфаксу» представитель главка Юрий Титов.

По версии следствия, Голунов «совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Вечером 8 июня Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест на два месяца.

Голунов настаивает на своей невиновности и говорит, что наркотики ему подкинули. Он связывает уголовное дело против него с проводимыми им расследованиями. «Это из-за похоронного бизнеса. Мне поступали угрозы», — сказал журналист на заседании суда.