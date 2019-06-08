Суд отправил Ивана Голунова под домашний арест

Никулинский районный суд Москвы отправил под домашний арест на два месяца корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Суд также запретил Голунову пользоваться средствами связи и общаться с другими фигурантами дела.

О домашнем аресте просила защита журналиста. Следствие и прокуратура ходатайствовали о помещении Голунова под стражу.

Ивану Голунову предъявлены обвинения в покушении на сбыт наркотиков. Голунов настаивает на своей невиновности и говорит, что наркотики ему подкинули. Он связывает уголовное дело против него с проводимыми им расследованиями. «Это из-за похоронного бизнеса. Мне поступали угрозы», — сказал журналист на заседании суда.