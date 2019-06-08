Сотрудники изолятора отказались передать Ивану Голунову еду от родственников. Он считает, что в изоляторе ему могут подмешать наркотики

Сотрудники изолятора временного содержания, куда поместили задержанного корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, отказались принять у его родственников еду, которую они принесли ему. Об этом «Медузе» рассказал брат Голунова. По его словам, конвойный вернул все продукты, оставив только бутылку воды и пачку сигарет.

Голунов боится принимать пищу, которую дают в изоляторе, поскольку считает, что в нее могут подмешать наркотики.

Иван Голунов задержан по подозрению в покушении на продажу наркотиков. Никулинский суд Москвы, как ожидается, 8 июня изберет ему меру пресечения.

Голунов утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские. Долгое время полиция отказывалась взять у него биологические образцы, экспертиза которых может подтвердить, что он не прикасался к наркотикам.

На сайте управления МВД по Москве сообщение о задержании Голунова сопровождалось девятью фотографиями, на которых якобы сняты найденные у журналиста наркотики. Восемь из этих снимков были сделаны не в квартире Голунова, что позднее признала и сама полиция.