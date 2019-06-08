Пикеты в поддержку Ивана Голунова в Москве продолжались всю ночь. Они также проходят во Владивостоке, Новосибирске и Перми

Пикеты в поддержку задержанного корреспондента «Медузы» Ивана Голунова около здания управления МВД по Москве не прекращались всю ночь. Утром участники акции продолжали стоять с плакатами в защиту журналиста. Начались пикеты в 16:00 7 июня — таким образом, к моменту написания этой заметки они продолжались более 16 часов.

Пикеты также проходят во Владивостоке, Новосибирске и Перми.

8 июня Никулинский суд Москвы изберет меру пресечения Ивану Голунову. Около здания суда начали собираться журналисты.

Ивана Голунова подозревают в покушении на сбыт наркотиков. Журналист утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские. После задержания журналиста избили. Ему долгое время не позволяли встретиться с адвокатом и вызвать скорую помощь, а также отказывали в просьбе сдать биологические образцы, анализ которых может подтвердить, что он не прикасался к наркотикам.