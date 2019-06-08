Петицию с требованием освободить Ивана Голунова подписали 10 тысяч человек

Петицию на сайте Change.org в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова подписали более 10 тысяч человек. Авторы петиции требуют освободить журналиста и выяснить все обстоятельства его задержания.

Около четырех тысяч человек оставили свои подписи под открытым письмом Профсоюза журналистов, которое адресовано министерству внутренних дел России, управлению МВД по Москве, Генпрокуратуре и Следственному комитету. Задержание Голунова названо в письме провокацией и «демонстрацией угрозы российским журналистам-расследователям».

Иван Голунов был задержан 6 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Он утверждает, что наркотики ему подбросили сотрудники полиции. После задержания журналиста избили, ему долгое время не разрешали вызвать адвоката и скорую помощь.

В Москве и других городах России проходят серии пикетов в защиту Голунова. Ожидается, что 8 июня в Никулинском суде Москвы пройдет заседание по мере пресечения журналисту.