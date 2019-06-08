Ивана Голунова привезли из больницы в суд

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, задержанного полицией по обвинению в покушении на сбыт наркотиков, выписали из 71-й московской больницы, где он прошел обследование, и отвезли в Никулинский суд Москвы. Там будет рассмотрено ходатайство следствия об аресте журналиста.

Главный врач 71-й больницы Александр Мясников заявил «Интерфаксу», что Голунов находится в удовлетворительном состоянии и не нуждается в госпитализации. По словам Мясникова, у журналиста обнаружена гематома в области левой скулы, подозрение на черепно-мозговую травму не подтвердилось.

Врач скорой помощи, ранее осмотревший Голунова в полиции, рассказывал, что у Голунова гематома на затылке, ушиб ребер, ссадины на груди и спине, подозрение на черепно-мозговую травму и подозрение на сотрясение мозга.

Голунов говорил, что после задержания 6 июня его избили в полиции. Он также рассказывал, что полицейские не позволили ему оперативно вызвать скорую помощь.

Статья о покушении на сбыт наркотиков предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы. Голунов утверждает, что дело сфабриковано, наркотики ему подбросили полицейские.