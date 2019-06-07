Суд по мере пресечения Ивану Голунову назначили на 8 июня

Судебное заседание по мере пресечения журналисту «Медузы» Ивану Голунову состоится утром 8 июня. Об этом корреспонденту «Медузы» сообщили в Никулинском районном суде Москвы.

Дело будет рассматривать судья Михаил Максимов.

Ивана Голунова задержали 6 июня. Его подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Журналист обвинения отрицает, он утверждает, что ему подбросили наркотики.

После задержания Голунову не разрешали вызвать адвоката. В полиции журналиста избили, после чего не позволили вызвать скорую помощь. Также полицейские отказались взять у Голунова смывы рук и срезы ногтей — эта экспертиза могла бы подтвердить, что он не прикасался к наркотикам.